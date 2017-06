Juve : Maradona se lâche sur Dani Alves !

Performant avec la Juventus Turin, Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) n’en a pas fait suffisamment pour impressionner Maradona. Au contraire, "El Pibe de Or" ne considère pas le Brésilien comme un grand joueur. Et c’est le moins que l’on puisse dire...

"C'est une merde, a lâché l’Argentin sur la chaîne TyC Sport. Il parle parce qu'il joue dans une zone du terrain où on ne joue pas au foot. On fait juste une passe à l'attaquant. Les vrais latéraux étaient Cafu, Maicon, lui sur 28 centres il en met quatre décents, le pauvre. Si on continue à parler de cet idiot, il vaut mieux que je parte."

La semaine dernière, le Bianconero a osé dire que Lionel Messi était largement supérieur à Maradona. Ce qui explique sûrement cette sortie.