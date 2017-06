Divers : Ciani révèle ses critères « Par Eric Bethsy - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat à Lorient, Michaël Ciani (33 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ne descendra pas en Ligue 2 avec les Merlus. A la recherche d’un nouveau club, le défenseur central a donné ses préférences dans les colonnes de L’Equipe. "J'aimerais bien me poser mais il faut trouver la bonne destination, a confié l’ancien Bordelais. J'aimerais avoir un contrat un peu plus long à honorer. Mon contrat se termine, j'ai quelques propositions. Je cherche une équipe compétitive, avec des responsabilités pour aider un groupe comme je l'ai fait cette saison. L'étranger m'intéresse : l'Angleterre, l'Allemagne... Mais pourquoi pas en Ligue 1 si j'y trouve mon bonheur." Le message est passé. Il ne reste plus qu’à attendre les coups de fil. Le message est passé. Il ne reste plus qu’à attendre les coups de fil.

