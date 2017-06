Man City : le message de D. Silva aux dirigeants

Arrivé en 2010 à Manchester City, David Silva (31 ans, 45 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) est un élément incontournable chez les Skyblues. Dans un entretien accordé au Daily Mail, le milieu offensif espagnol lance un message à sa direction, à deux ans du terme de son contrat.

"Je suis très heureux à City et je voudrais continuer ici aussi longtemps que possible. Bien sûr, il faudra que mon corps et mon niveau sur le terrain suivent, et cela dépendra aussi de la volonté du club de me garder ou non", a indiqué l'Espagnol.

En résumé, David Silva espère recevoir une proposition de prolongation.