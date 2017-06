PSG : 100 M€ pour Oblak, vraiment ?

PSG : 100 M€ pour Oblak, vraimen t ? « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un gardien de but, le Paris Saint-Germain s'intéresse fortement au portier de l'Atletico Madrid Jan Oblak (24 ans, 30 matchs en Liga cette saison). Mais comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), le Slovène n'a pas l'intention de bouger, tandis que ses dirigeants refusent de le vendre. Seule solution pour l'arracher, payer les 100 millions d'euros de sa clause libératoire. A ce prix, Oblak deviendrait le portier le plus cher de l'histoire, très loin devant Gianluigi Buffon (53 M€). Mais qui serait assez fou pour lâcher un tel montant sur un gardien ? Le PSG ? Il faut croire que Goal a beaucoup (trop) d'imagination... En effet, nos confrères imaginent le club francilien prêt à faire des folies pour un gardien qui, apparemment, ne veut même pas venir. Le genre de rumeurs complètement farfelues qui alimentent régulièrement l'actualité mercato... A 40 M€, pourquoi pas ? Sachant que le dernier rempart madrilène est devenu une référence à son poste. L'intérêt du PSG est donc compréhensible. Mais quitte à lâcher 100 M€, on imagine que Paris les miserait plutôt sur un attaquant. Le genre de rumeurs complètement farfelues qui alimentent régulièrement l'actualité mercato... A 40 M€, pourquoi pas ? Sachant que le dernier rempart madrilène est devenu une référence à son poste. L'intérêt du PSG est donc compréhensible. Mais quitte à lâcher 100 M€, on imagine que Paris les miserait plutôt sur un attaquant.

