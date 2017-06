PSG : Maxwell explique l'intérêt pour Pepe « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat au Real Madrid, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a reçu une offre de la part du Paris Saint-Germain. De quoi étonner certains observateurs qui s’inquiètent notamment pour le jeune Presnel Kimpembe. Interrogé par Téléfoot, le futur dirigeant parisien Maxwell a expliqué cet intérêt. "Toutes les grandes équipes ont quatre défenseurs centraux, c’est normal d’avoir de la concurrence, a commenté le Brésilien. Pepe a beaucoup de qualités et d’expérience. Si le club décide de le recruter, c’est parce que nous croyons qu’il peut nous aider à progresser. Il serait le bienvenu comme tous les autres." Pour le moment, Paris n’a proposé au Portugais qu’un contrat d’une saison plus une en option. Soit la proposition du Real que le joueur a refusée. Pour le moment, Paris n’a proposé au Portugais qu’un contrat d’une saison plus une en option. Soit la proposition du Real que le joueur a refusée.

