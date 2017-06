TFC : le club sort les crocs pour Diop « Par Youcef Touaitia - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par les plus grands clubs européens, le défenseur central Issa Diop (20 ans, 30 matchs et 2 buts en L1 cette saison) était annoncé possible partant cet été. Malgré tout, les dirigeants violets n'ont pas du tout l'intention de s'en séparer, tout comme son compère de l'axe Christopher Jullien. Le TFC annonce la couleur dans un communiqué. "Le Toulouse Football Club dément formellement les éventuels contacts dont il est fait écho dans la presse ces derniers jours s'agissant des joueurs qui composent sa défense. Le TFC précise qu'il n'existe aucun contact et, d'ailleurs, qu'il n'en attend pas non plus. Le TFC en profite pour réaffirmer sa volonté de construire la saison prochaine une équipe jeune et ambitieuse autour de sa défense actuelle, la quatrième plus performante du championnat au cours de l'exercice 2016/17", peut-on lire sur le site officiel du club. Ce vendredi, La Dépêche du Midi annonçait que le TFC avait refusé une offre de 10 millions d'euros de Monaco pour sa tour de contrôle, réclamant 14 millions d'euros plus l'ailier monégasque Corentin Jean, prêté lors de la seconde partie de saison chez les Pitchounes. Ce vendredi, La Dépêche du Midi annonçait que le TFC avait refusé une offre de 10 millions d'euros de Monaco pour sa tour de contrôle, réclamant 14 millions d'euros plus l'ailier monégasque Corentin Jean, prêté lors de la seconde partie de saison chez les Pitchounes.

