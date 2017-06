Lyon : Rybus milite pour l'éviction de Genesio Par Youcef Touaitia - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par Bruno Genesio, le latéral gauche Maciej Rybus (27 ans, 19 matchs en L1 cette saison) pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Déçu par son entraîneur, l'international polonais n'a pas hésité à le titiller et milite même pour son éviction. "Si je compte rester à Lyon ? C’est quelque chose de compliqué. Il faut voir quels sont les changements dans le staff, dans l’équipe, peut-être même de l’entraîneur. Pour l’instant, je suis dans l’expectative. Une bonne nouvelle si Genesio quitte le club ? Je crois, oui. Je n’ai pas l’impression qu’il croit en moi, et cela m’aiderait peut-être qu’il s’en aille", a indiqué l'ancien joueur du Terek Grozny dans un entretien accordé à SportoweFakty. Malheureusement pour Rybus, Genesio a été conforté par Jean-Michel Aulas. D'autant plus que la possible arrivée de Fernando Marçal en provenance de Guingamp ne devrait pas le rassurer... Malheureusement pour Rybus, Genesio a été conforté par Jean-Michel Aulas. D'autant plus que la possible arrivée de Fernando Marçal en provenance de Guingamp ne devrait pas le rassurer...

