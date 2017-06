PSG : Emery drague ouvertement Mbappé !

PSG : Emery drague ouvertement Mbapp é ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions dimanche (voir ici), le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) en contactant l’entourage de l’attaquant de l’AS Monaco. Interrogé sur le sujet lors d’un forum à Bilbao en Espagne, l’entraîneur du club de la capitale, Unai Emery, est allé encore plus loin en adressant clairement un appel du pied au Tricolore ! "Quand on parle de Mbappé ici en Espagne, on parle du Real, du Barça. Moi je suis à Paris, au PSG. Et je dis : ‘quoi de plus beau que de pouvoir représenter une équipe française ?’, a lancé le Basque. Avec tout mon respect pour Monaco, il vient de Paris, il a sa famille à Paris. C’est une réflexion que je fais. (...) Évidemment, je dis ça dans ma position où je suis de parti pris. (…) S’il doit quitter Monaco, je dis : ‘quoi de mieux pour lui, pour la France, pour le PSG, qu’il y ait une union, une communion entre le joueur et sa ville ?’" Malgré ce beau discours, même si le champion de France venait à quitter l’ASM, les chances de le voir rejoindre un concurrent direct semblent minces, surtout qu’Arsenal, Manchester City et surtout le Real Madrid disposent d’une longueur d’avance dans ce dossier. Vidéo : Emery, l'appel du pied à Mbappé !

Je sais pas si Emery se savait filmé mais...

"Qu'est-ce que ce serait beau qu'il y ait une union entre Mbappé et sa ville, Paris" pic.twitter.com/YfBI9GcCQJ — Matthieu Martinelli (@matmartinelli) 14 juin 2017

