EdF : la Suède, Deschamps reconnaît ses torts

Critiqué pour ses choix jugés frileux après la défaite en Suède (1-2) vendredi dernier, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a reconnu qu’il n’a peut-être pas pris les bonnes décisions en privilégiant notamment Moussa Sissoko à Ousmane Dembélé.

"La critique, je l'accepte. J'argumente quand j'en ai envie. Je ne cherche pas à me justifier. Quand je choisis un joueur plus qu'un autre, c'est parce que j'ai des arguments en interne, qu'on ne peut pas voir à l'extérieur, qui m'amènent à trancher ainsi. Le résultat me donne tort ou raison, ensuite, a d’abord expliqué l’ancien coach de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de L’Equipe. En Suède, le scénario compte. Finalement, le résultat me donne tort. Je l'accepte, il n'y a pas de souci."

Même si les deux matchs n’avaient pas grand-chose de comparable, la prestation de Dembélé, Thomas Lemar ou encore Kylian Mbappé mardi en amical contre l’Angleterre (3-2) a dû donner bien des regrets au Basque.