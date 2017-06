ASSE : Pajot s'attend à des départs « Par Eric Bethsy - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le point d’accueillir son nouvel entraîneur Oscar Garcia, l’AS Saint-Etienne sera bientôt en mesure de lancer son mercato estival. Et à en croire le milieu Vincent Pajot (26 ans, 21 matchs et 3 buts en L1 cette saison), cette période des transferts s’annonce agitée chez les Verts. "Du mouvement cet été ? Je le pense aussi. Beaucoup de joueurs n’ont plus qu’un an de contrat. Ça risque d’être mouvementé, a annoncé l’ancien Rennais à But Football Club. Au moment de se dire au revoir, on s’est dit qu’on n’était pas sûrs de se revoir au retour des vacances. Mais c’est le foot. C’est comme ça. On verra bien ce qui se passera." Florentin Pogba, Fabien Lemoine, Jérémy Clément, Nolan Roux… Plusieurs Stéphanois sont effectivement liés au club jusqu’en 2018. Mais l’ASSE ne prendra sûrement aucune décision avant d'avoir consulté son prochain coach. Florentin Pogba, Fabien Lemoine, Jérémy Clément, Nolan Roux… Plusieurs Stéphanois sont effectivement liés au club jusqu’en 2018. Mais l’ASSE ne prendra sûrement aucune décision avant d'avoir consulté son prochain coach.

