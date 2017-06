Sondage MF : Dembélé a marqué des points !

Sondage MF : Dembélé a marqué des point s ! « Par Romain Rigaux - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel joueur de l'équipe de France vous a le plus plu contre l'Angleterre (3-2) mardi en amical. Sur les 10 322 votes recensés, vous êtes 32,4% à avoir voté pour Ousmane Dembélé ! Le jeune ailier de Dortmund devance Kylian Mbappé (24,9%), Paul Pogba (13,2%), N'Golo Kanté (11%) et Thomas Lemar (10,6%). Derrière, Samuel Umtiti (3%), Olivier Giroud (1,8%), Hugo Lloris (1,2%), Djibril Sidibé (1%) et Raphaël Varane (0,9%) se partagent les miettes. Dès à présent, dites-nous si Corentin Tolisso (Bayern Munich) a le niveau pour s'imposer au Bayern Munich ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Corentin Tolisso (Bayern Munich) a le niveau pour s'imposer au Bayern Munich ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

