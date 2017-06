PSG : Draxler s'offre une polémique... « Par Romain Rigaux - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Etrange préparation pour Julian Draxler (23 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 avec Paris SG cette saison). Alors que l'ailier du Paris Saint-Germain avait annoncé vouloir passer quelques jours de repos à Munich pour faire le point avec des médecins sur quelques récents pépins physiques, l'Allemand a été surpris à Ibiza, pris en photo sur un yacht. De quoi créer une polémique en Allemagne alors que le Parisien doit être le capitaine de la Mannschaft pour la Coupe des Confédérations qui débutera le 17 juin. En plus, Draxler a eu la mauvaise idée de se faire surprendre en compagnie du mannequin Linda Vaterl, et non de sa compagne Lena Stiffel. Les prochains jours ne s'annoncent pas de tout repos pour l'ancien joueur de Wolfsburg...

