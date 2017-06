PSG : un intérêt pour Kondogbia ?

De passage à Milan, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, a évoqué les noms de plusieurs joueurs avec la direction de l'Inter. On le sait, le milieu Grzegorz Krychowiak et l'ailier Lucas plaisent beaucoup aux Nerazzurri.

Mais le nouveau dirigeant du PSG en a aussi profité pour citer deux cibles parisiennes. A en croire Sky Sport, le Portugais s'est renseigné sur la situation du milieu offensif Ivan Perisic (28 ans, 36 matchs et 11 buts en Serie A cette saison) et sur le dossier du milieu relayeur Geoffrey Kondogbia (24 ans, 24 matchs et 1 but en Serie A cette saison).

A noter que l'ancien Monégasque fait actuellement parler de lui à cause d'un clip publié sur Instagram. Dans cette vidéo, le Français n'hésite pas à se montrer avec un maillot du vice-champion de France floqué "Aurier". Forcément, les supporters milanais n'apprécient pas...