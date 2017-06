Monaco : Fabinho, Manchester United en pole ?

Monaco : Fabinho, Manchester United en pol e ? « Par Youcef Touaitia - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Élément essentiel du dispositif de Leonardo Jardim, le milieu de terrain polyvalent Fabinho (23 ans, 37 matchs et 9 buts en L1 cette saison) est susceptible de quitter Monaco cet été. Régulièrement annoncé dans le viseur de l'Atletico Madrid, de la Juventus Turin mais également du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le Brésilien pourrait finalement rejoindre la Premier League. En effet, The Independant affirme que Manchester United a pris les devants dans ce dossier. Selon le média britannique, José Mourinho aurait fait de l'ancien joueur du Real Madrid sa priorité absolue pour renforcer son entrejeu malgré la récente prolongation du contrat de Michael Carrick, moins souverain ces derniers mois. Estimé à 40 millions d'euros, Fabinho pourrait rapidement faire l'objet d'une offre de l'institution anglaise. Un coup dur en perspective pour le PSG et son nouveau directeur sportif Antero Henrique, puisque l'ASM pourrait privilégier une vente de son joueur à l'étranger plutôt que de renforcer un concurrent direct pour le titre en Ligue 1. Estimé à 40 millions d'euros, Fabinho pourrait rapidement faire l'objet d'une offre de l'institution anglaise. Un coup dur en perspective pour le PSG et son nouveau directeur sportif Antero Henrique, puisque l'ASM pourrait privilégier une vente de son joueur à l'étranger plutôt que de renforcer un concurrent direct pour le titre en Ligue 1.

News lue par 10790 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+