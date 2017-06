Lille : Sliti annonce déjà son départ « Par Damien Da Silva - Le 08/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l'été dernier en provenance du Red Star, le milieu offensif Naïm Sliti (24 ans, 16 matchs et 1 but en L1 avec Lille cette saison) va déjà quitter Lille ! Mécontent de son temps de jeu au sein du club nordiste cette année, le Tunisien a pris la décision de mettre les voiles cet été avec l'accord de ses dirigeants. "Je souhaite quitter le club. Lille a accepté de me laisser partir. Je suis concentré sur ma sélection, je laisse bosser mon agent et on fera le point ensuite. Ce sera un transfert", a prévenu le joueur du LOSC pour le média Goal. Pour laisser filer Sliti, Lille réclamerait 2 millions d'euros, soit la somme investie lors de son arrivée. Pour laisser filer Sliti, Lille réclamerait 2 millions d'euros, soit la somme investie lors de son arrivée.

