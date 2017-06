OM : Garcia ne veut pas tout chambouler

Très critique au sujet de l'effectif en place lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a finalement su en tirer le meilleur pour finir l'exercice 2016-17 à la 5e place du classement. S'il espère des renforts importants cet été, l'entraîneur du club phocéen ne veut toutefois pas tout chambouler à présent.

"Quand tu pars d'une feuille blanche pour arriver à l'effectif que tu veux, ça ne peut pas se faire en six mois, ni en dix-huit mois. Il faudra plusieurs mercatos pour modeler l'effectif que l'on souhaite, explique Garcia dans les colonnes de France Football. Cette saison, on avait pléthore de joueurs à certains postes et on était démunis à d'autres. Mais on ne va pas tout casser non plus et on gardera une ossature de ce qui a fonctionné, notamment lors des trois derniers mois."

L'entraîneur marseillais aimerait au moins un renfort de poids dans chaque ligne.