Monaco : Saint-Maximin envoie un message

Prêté à Bastia cette saison, Allan Saint-Maximin (20 ans, 34 matchs et 3 buts en L1 cette saison) compte bien revenir à Monaco cet été et laisser ses valises sur le Rocher. Le jeune attaquant se sent prêt à jouer pour l'ASM malgré la forte concurrence dans le secteur offensif.

"Je me sens prêt. J’ai fait une bonne saison dans une équipe qui jouait le maintien. C’est toujours plus facile d’élever son niveau de jeu et de jouer avec des joueurs comme Bernardo Silva même s’il est parti, Mbappé, Lemar, Bakayoko, Fabinho... Je n’ai pas eu cette chance cette année. J’espère que ce sera le cas la prochaine", a confié l'ancien Stéphanois au micro de Canal+.

Au vu de la chance donnée aux jeunes à Monaco, Saint-Maximin peut espérer rester dans la Principauté.