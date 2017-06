PSG : Di Maria a tranché !

PSG : Di Maria a tranch é ! « Par Romain Lantheaume - Le 02/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’ailier du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (29 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 cette saison), ne devrait plus alimenter la rubrique mercato bien longtemps cet été ! En effet, alors que le FC Barcelone et l’Inter Milan, prêt à mettre 50 millions d’euros sur la table, se trouvaient sur les rangs, l’Argentin a tranché : il veut rester dans la capitale ! D’après L’Equipe, Fideo s’est entretenu mardi soir avec son entraîneur Unai Emery dans un restaurant parisien et lui a fait savoir qu’il se sent très bien au PSG et compte y rester la saison prochaine. "Angel apprécie vraiment sa vie à Paris. Sa femme et sa petite fille y sont aussi très bien. Il ne s'imagine pas partir", a confirmé l'un de ses proches. De son côté, rassuré par les derniers bons mois de l’ancien Merengue et conscient qu’il ne sera pas si simple de le remplacer, le vice-champion de France n’envisagerait plus de le vendre. Dossier classé ? De son côté, rassuré par les derniers bons mois de l’ancien Merengue et conscient qu’il ne sera pas si simple de le remplacer, le vice-champion de France n’envisagerait plus de le vendre. Dossier classé ?

