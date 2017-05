Roma : Garcia salue "l'extraordinaire" Totti

Légende de l’AS Roma où il évoluait depuis 1993, Francesco Totti (40 ans, 18 apparitions et 2 buts en Serie A cette saison) a disputé son dernier match avec la Louve dimanche face au Genoa (3-2). Honoré par tout un stade et même toute une ville, l’Italien voit également les hommages affluer de l’Europe entière, à l’image de son ancien entraîneur Rudi Garcia, qui l’a dirigé entre 2013 et 2016 dans la ville éternelle.

"Ce qui me vient à l'esprit ? Sa vision du jeu et sa technique. Avec lui, le mot extraordinaire prend tout son sens. Il m'a parfois scotché, encore plus sur ses dernières passes que sur sa finition, a encensé l’actuel coach de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de L’Equipe. Si la Roma a été connue, c’est grâce à lui."

"Aujourd'hui tu enfiles pour la dernière fois ta seconde peau. Mais il n'y a pas de fin parce que tu es éternel", a également lancé l’ancien entraîneur de Lille sur Twitter. Un magnifique message.