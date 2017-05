Monaco : l'intuition de Jardim sur Man City « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un superbe parcours cette saison jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco a notamment écarté Manchester City en 8es de finale de la compétition (3-5, 3-1). Et même si l’ASM ne partait pas forcément avec les faveurs des pronostics, l’entraîneur du club princier Leonardo Jardim avait bien remarqué que ses hommes pouvaient l'emporter face aux Skyblues. "Après la qualification pour les huitièmes de finale, Vadim Vasilyev (le vice-président, ndlr) est parti au tirage au sort, je lui ai dit : 'Vadim, choisis City.' Il me dit : 'Mais c'est une grosse équipe !' Je lui ai répondu : 'Oui, mais nous allons nous qualifier contre City'", a ainsi assuré le Portugais dans les colonnes de L’Equipe. "J'avais regardé trois ou quatre fois City, je pensais qu'avec notre équipe on avait les moyens de le faire... Et encore, à l'aller on a manqué de réussite, parce qu'on a vraiment fait un gros match." Le champion de France a décidément du nez ! "J'avais regardé trois ou quatre fois City, je pensais qu'avec notre équipe on avait les moyens de le faire... Et encore, à l'aller on a manqué de réussite, parce qu'on a vraiment fait un gros match." Le champion de France a décidément du nez !

