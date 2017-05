Arsenal : Koscielny trop cher pour l'OM ?

Arsenal : Koscielny trop cher pour l'O M ? « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille veut véritablement lancer le projet Frank McCourt cet été avec un recrutement ambitieux. En défense, la piste menant au joueur d'Arsenal Laurent Koscielny (31 ans, 33 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) semble particulièrement intéressante. Et si l'international français n'a pas fermé la porte au club phocéen (voir ici), les Gunners seront très difficiles à convaincre ! Selon le tabloïd britannique The Sun, la formation londonienne attendrait une offre de 34 millions d'euros pour débuter les négociations ! Si ce prix peut bien évidemment baisser par la suite, il semble tout de même rédhibitoire car l'OM ne peut pas se permettre une telle folie pour un élément défensif de 31 ans. De plus, avec le maintien de plus en plus probable d'Arsène Wenger à la tête d'Arsenal, on voit mal Koscielny, sous contrat jusqu'en juin 2020, disposer d'un bon de sortie cet été. A moins que l'ancien Lorientais soit déterminé à rejoindre Marseille...

