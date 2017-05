Chelsea : Batshuayi vers un prêt, Monaco rôde Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très peu utilisé à Chelsea cette saison, l'attaquant Michy Batshuayi (23 ans, 28 apparitions et 9 buts toutes compétitions cette saison) pourrait être prêté pour l'exercice 2017-2018. Souhaitant bénéficier d'un temps de jeu plus important, l'ancien Marseillais s'est montré ouvert à cette option. "Honnêtement, je tente de ne pas trop penser à mon avenir. Après, les dirigeants et le coach devront prendre une décision. Je suis un joueur et j'irai là où Chelsea m'enverra", a confié le Belge pour Het Nieuwsblad. Selon le Newcastle Chronicle, Batshuayi se trouverait dans le viseur de Newcastle, West Ham, mais aussi de l'AS Monaco ! Avec le possible départ de Valère Germain cet été et l'avenir encore incertain de Kylian Mbappé, le Blue pourrait être une bonne pioche pour le champion de France... Selon le Newcastle Chronicle, Batshuayi se trouverait dans le viseur de Newcastle, West Ham, mais aussi de l'AS Monaco ! Avec le possible départ de Valère Germain cet été et l'avenir encore incertain de Kylian Mbappé, le Blue pourrait être une bonne pioche pour le champion de France...

