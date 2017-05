PSG : Thiago Motta attend Henrique... « Par Damien Da Silva - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 cette saison) va-t-il continuer au Paris Saint-Germain ? Contrairement à Maxwell, l'Italien n'a pas été célébré en cette fin de saison et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a assuré qu'il allait rester au sein du club de la capitale. De son côté, l'agent de l'ancien Barcelonais, Alessandro Canovi, attend la nomination d'Antero Henrique au poste de directeur sportif pour prendre une décision. "Pour l’instant, nous n’avons rien signé avec Paris, même si je considère que la parole présidentielle est plus forte qu’un contrat en bonne et due forme. Après, nous ne savons pas ce que pense Antero Henrique de Thiago. Et il est très important que les deux parties soient d’accord", a confié le représentant de Motta au quotidien Le Parisien. Avec la volonté de l'entraîneur Unai Emery de conserver le vétéran (voir ici), le dénouement de ce dossier paraît déjà connu. Avec la volonté de l'entraîneur Unai Emery de conserver le vétéran (), le dénouement de ce dossier paraît déjà connu.

