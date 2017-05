Man City : une offre dingue pour Ederson !

Man City : une offre dingue pour Ederso n ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir déjà dépensé 50 millions d’euros pour arracher l’ailier Bernardo Silva à l’AS Monaco, Manchester City n’en a pas fini de faire des folies au cours de ce mercato. Désireuse de renforcer le poste de gardien où Claudio Bravo a déçu cette saison et où Willy Caballero vient d’être libéré, la formation dirigée par Pep Guardiola s’apprête à mettre le paquet pour le portier de Benfica Ederson (23 ans, 27 matchs en Liga Sagres cette saison). D’après le média Sky Sports, les Skyblues se trouvent en négociations avancées sur ce dossier et il est question d’une offre aux alentours de 51,6 millions d’euros ! Avec une telle somme, le Brésilien contesterait presque le statut de gardien le plus cher de l’histoire qui appartient à l’immense Gianluigi Buffon depuis son transfert de Parme à la Juventus Turin en 2001 pour 52,8 M€. Même si le Sud-Américain sort d’une belle saison et possède un bon potentiel, une telle somme paraît démesurée...

News lue par 9720 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+