OM : un ancien du Real Madrid ciblé « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis la nomination du directeur sportif Andoni Zubizarreta en octobre dernier, l’arrivée d’une recrue estampillée Liga est attendue du côté de l’Olympique de Marseille. Et ce scénario pourrait bien prendre forme cet été. En effet, d’après la presse espagnole, le dirigeant s’intéresse au milieu de terrain de la Real Sociedad, Sergio Canales (26 ans, 31 apparitions en Liga cette saison). Le plus souvent remplaçant, l’Espagnol envisage de changer d’air à un an du terme de son contrat et il accorderait sa priorité à l’OM ! Considéré comme très prometteur, cet ancien espoir du football ibérique passé par le Real Madrid (2010-2012) a vu sa carrière freinée par trois grosses blessures. Avec le natif de Santander, le club phocéen tenterait donc un pari pour une somme sans doute modérée.

News lue par 16752 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+