PSG : le message rassurant de Verratti « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé tour à tour à la Juventus Turin, au FC Barcelone et au Bayern Munich, Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est plutôt parti pour rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas le message passé par le milieu de terrain après la victoire en finale de la Coupe de France samedi. "Je pense que je serai là. On parlera avec le club comme on le fait toute l'année. J'ai encore quatre ans de contrat, je ne pense pas partir, a assuré l'international transalpin. Je suis bien, je suis dans un grand club. Je suis sûr qu'on va faire des choses très importantes l'an prochain. On aura l'opportunité de gagner des titres. Je suis très honoré de faire partie d'un projet comme celui-là. J'ai toujours dit que gagner avec le PSG était très important, je suis là depuis cinq ans, c'est comme une famille." De quoi rassurer les supporters parisiens. De quoi rassurer les supporters parisiens.

