PSG : Matuidi envoie un message à ses dirigeants « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il ne possède plus qu'une année de contrat, Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a reçu une proposition de ses dirigeants pour prolonger. Si on sent qu'il hésite à partir, le milieu de terrain parisien sait aussi qu'il est bien au club comme dans la ville surtout à un an de la Coupe du monde. Si la direction du PSG lui montre qu'il reste l'un des hommes de base de l'équipe, l'international tricolore sera toujours à Paris la saison prochaine. "Je n'ai aucune assurance aujourd'hui. J'ai un contrat qui court jusqu'en 2018. La balle n'est pas simplement dans mon camp. Si, on va dire que oui, car le club m'a quand même fait une proposition. Après, il faut peser le pour et le contre. Je suis quand même bien ici. Je ne sais pas ce que le club pense honnêtement. Il y a la Coupe du monde, j'y pense fortement. C'est une décision difficile, mais qui devra être prise. Aujourd'hui, je suis Parisien. Je suis bien à Paris quand même, ma famille est bien à Paris", n'a pas manqué de souligner Matuidi après la finale de Coupe de France remportée 1-0 par le PSG.

