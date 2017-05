PSG : Al-Khelaïfi scelle le futur d'Emery « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la perte du titre en Ligue 1 et le fiasco en Ligue des Champions, l’entraîneur Unai Emery va bien rester sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le président francilien Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’Espagnol à l’issue du sacre contre Angers (1-0) samedi en Coupe de France. "J'ai toujours dit qu'il resterait. Il va rester à 200% c'est sûr. Il est content ici, on est content de lui. Il va travailler ici, a assuré le Qatari devant la presse. Il y a beaucoup de choses à changer, mais ce n'est pas le moment d'en parler." Même si la jurisprudence Laurent Blanc, conforté puis remercié il y a un an, incite à la prudence, difficile d’imaginer un limogeage du Basque après une telle déclaration. Même si la jurisprudence Laurent Blanc, conforté puis remercié il y a un an, incite à la prudence, difficile d’imaginer un limogeage du Basque après une telle déclaration.

