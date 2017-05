Ang. : Arsenal 2-1 Chelsea (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Whaou ! Au terme d'une rencontre absolument sensationnelle, Arsenal, auteur d'un match monstrueux, a dominé Chelsea en finale de la FA Cup ce samedi (2-1). Une finale marquée par le coaching du toujours très critiqué Arsène Wenger. Cette partie débutait par une décision arbitrale des plus étranges. Après avoir contré le ballon de la main, voire des deux mains, Alexis Sanchez profitait d'une position de hors-jeu de Ramsey pour surprendre la défense du champion d'Angleterre et tromper Courtois (1-0, 4e). Alors que l'arbitre assistant levait son drapeau, le Gallois faisant d'abord action de jeu avant de stopper sa course, l'arbitre central prenait finalement la décision d'accorder le but. Une décision des plus étranges de l'homme en noir (voir la brève de 19h11). En feu, les Gunners mettaient les protégés de Conte au supplice en début de rencontre. Özil était d'ailleurs tout proche de doubler la mise au quart d'heure de jeu mais Cahill sauvait sur sa ligne. Puis c'est le poteau qui repoussait la tête de Welbeck. A l'affût, Ramsey reprenait de la poitrine mais c'était encore sur le poteau ! Incroyable. A la demi-heure de jeu, Chelsea se réveillait enfin mais Ospina mettait Diego Costa en échec. Dans l'autre camp, Cahill, encore une fois, et encore sur sa ligne, sauvait de nouveau les siens ! Quelle finale ! Au retour des vestiaires, les Gunners continuaient d'être tranchants en attaque. Bellerin avait l'opportunité de mettre les siens à l'abri mais Courtois laissait les Blues dans la partie. Des Blues qui tentaient tant bien que mal d'approcher des cages d'Ospina mais Mertesacker était dans un grand jour. Pire encore, Chelsea terminait à dix, Moses écopant logiquement d'un second carton jaune pour une simulation grossière. Mais à dix contre onze, les champions d'Angleterre revenaient dans la partie ! Sur une frappe de Diego Costa détournée par Mertesacker, Ospina, pas brillant sur cette action, était trop court et devait s'incliner (1-1, 77e). Moment choisi par Arsène Wenger pour lancer Olivier Giroud dans la bataille. Et sur son premier ballon, le Français centrait parfaitement pour Ramsey dont la tête faisait mouche (2-1, 79e). Quel scénario complètement fou. Les supporters d'Arsenal faisaient trembler Wembley. En fin de rencontre, Diego Costa avait l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité mais cette fois Ospina était héroïque. De l'autre côté, Özil avait lui l'occasion de sceller définitivement le sort de cette finale mais Courtois était sauvé par son poteau pour la troisième fois du match. La FA Cup ne pouvait toutefois pas échapper à une équipe d'Arsenal éblouissante aujourd'hui. De quoi pousser Wenger, tout sourire au coup de sifflet final, à repartir pour un tour ? En fin de rencontre, Diego Costa avait l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité mais cette fois Ospina était héroïque. De l'autre côté, Özil avait lui l'occasion de sceller définitivement le sort de cette finale mais Courtois était sauvé par son poteau pour la troisième fois du match. La FA Cup ne pouvait toutefois pas échapper à une équipe d'Arsenal éblouissante aujourd'hui. De quoi pousser Wenger, tout sourire au coup de sifflet final, à repartir pour un tour ?

