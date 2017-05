PSG : Jorge Jesus, un ancien n'y croit pas « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse portugaise annonce l'arrivée au Paris Saint-Germain de Jorge Jesus en remplacement d'Unai Emery (voir la brève de 10h17), Ali Benarbia ne croit pas du tout à cette information. Pour l'ancien meneur de jeu du club de la capitale (1999-2001), le Basque sera encore sur le banc parisien la saison prochaine. "Je ne pense pas que le PSG va prendre une décision sur Emery. Lui voudra-t-il rester ? Je pense qu'il en veut à quelques leaders qui l'ont empêché d'aller au bout de ses idées. Les Qataris iront au bout des deux ans avec lui. Et alors, ils feront un bilan. Kluivert ? Il fallait trouver quelqu'un. Là, ils ont pris le temps pour choisir. D'autant plus que ce n'est pas évident. Le directeur sportif au PSG n'a pas tous les droits. Ils aiment avoir un contrôle, les Qataris. Jorge Jesus au PSG ? Je n'y crois pas du tout", a commenté Benarbia dans des propos relayés par le 10 Sport. On voit tout de même mal Emery rester si Paris échouait face à Angers en finale de la Coupe de France ce samedi soir. Mais on n'en est pas encore là. On voit tout de même mal Emery rester si Paris échouait face à Angers en finale de la Coupe de France ce samedi soir. Mais on n'en est pas encore là.

