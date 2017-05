Real : les 5 priorités estivales connues Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la première fois depuis 2013 et l'arrivée pour 100 millions d'euros de Gareth Bale en provenance de Tottenham, le Real Madrid s'apprête à réaliser un mercato estival d'envergure. Alors que les Merengue ont l'occasion de remporter une troisième Ligue des Champions en quatre ans samedi prochain face à la Juventus Turin, un renouvellement d'effectif s'impose afin d'injecter du sang neuf. Selon les informations du quotidien AS, la Maison Blanche a fixé cinq priorités pour cet été : le gardien David De Gea (26 ans, Manchester United), le latéral gauche Théo Hernandez (19 ans, Alavés), le milieu de terrain Dani Ceballos (20 ans, Betis Séville), l'ailier Eden Hazard (26 ans, Chelsea) et l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, Monaco). Pour le moment, seul le deuxième cité semble très proche de rejoindre la capitale espagnole (voir ici). Pour ce qui est du portier mancunien, un échange avec Alvaro Morata serait à l'étude (voir ici). Si l'Andalou pourrait débarquer dans les prochaines semaines, en revanche, Hazard et Mbappé seront très difficiles à déloger puisqu'il faudra très certainement payer au moins 100 millions d'euros pour chacun d'entre eux. Pour le moment, seul le deuxième cité semble très proche de rejoindre la capitale espagnole (). Pour ce qui est du portier mancunien, un échange avec Alvaro Morata serait à l'étude (). Si l'Andalou pourrait débarquer dans les prochaines semaines, en revanche, Hazard et Mbappé seront très difficiles à déloger puisqu'il faudra très certainement payer au moins 100 millions d'euros pour chacun d'entre eux.

