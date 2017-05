PSG : Cavani dévoile ses deux modèles « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une magnifique saison avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 49 matchs et 49 buts toutes compétitions cette saison) a mis tout le monde d'accord après trois années difficiles. En pleine confiance, l'Uruguayen a dévoilé les noms de ses deux modèles. "Quand j’étais enfant, je regardais beaucoup la Serie A, c’était le temps de Batistuta... et le voir en championnat et en équipe nationale, c’était fantastique. Van Nistelrooy avait également une brillante technique et il savait finir les actions. Il était rapide dans la zone de vérité. Vous essayez de le copier, de faire ce qu’il faisait. Batistuta avait la puissance, la vitesse et la précision, des qualités que tout le monde n’a pas", a confié El Matador à Nike. En tout cas, Cavani a très bon goût ! En tout cas, Cavani a très bon goût !

