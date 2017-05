PSG : Marquinhos défend le nouveau maillot

Mardi, le Paris Saint-Germain a présenté son nouveau maillot pour la saison prochaine (voir ici). Et l’apparition du grenat sur les manches n’a pas été du goût de tous les supporters, très attachés aux couleurs traditionnelles du club de la capitale (bleu et rouge). Du coup, le défenseur central Marquinhos (23 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est monté au créneau pour défendre la nouvelle tunique.

"Je pense que le maillot est chaque année de mieux en mieux, a assuré le Brésilien au site Foot Mercato. J’aime bien le style et le tissu un peu différent sur les épaule et les manches. Les couleurs vont très bien. Tu es bien dedans, aussi. Quand je l’ai enfilé, je me suis vraiment bien senti. Personnellement, je le trouve très bien."

Rien de très étonnant aux propos de l’ancien Romain dans la mesure où celui-ci incarne l’une des têtes d’affiche de la campagne de promotion du nouveau maillot !

Maillot du PSG 2017-18