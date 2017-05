Atletico : Griezmann brouille les pistes...

A quoi joue donc Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) ? Après avoir clamé à deux reprises ses envies de départ au cours des derniers jours (voir ici et ici), l’attaquant a calmé le jeu et surpris en effectuant une déclaration où il se voit toujours à l’Atletico Madrid la saison prochaine.

"On a d'autres objectifs pour la saison prochaine. Je viendrai encore plus affamé que jamais. La saison prochaine, j'espère qu'il y aura un bon recrutement, et qu'on construira une bonne dynamique", a lancé le Français jeudi.

Il faut dire que ces propos ont été tenus après une remise de trophées organisée par un partenaire des Colchoneros. Peut-être que le natif de Mâcon ne voulait tout simplement froisser personne…