Arsenal : Bellerin, plutôt City que le Barça ?

Priorité du FC Barcelone pour le poste de latéral droit, Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison) pourrait finalement continuer sa carrière en Angleterre. Selon les informations de Sport, le joueur d'Arsenal, pas contre l'idée de rejoindre une formation plus ambitieuse, serait finalement proche de... Manchester City. Pablo Zabaleta et Bacary Sagna sur le départ, les Citizens doivent absolument recruter à ce poste et ont jeté leur dévolu sur le Gunner, estimé à un peu moins de 40 millions d'euros. Si le joueur n'est pas insensible à l'idée d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, le club londonien acceptera-t-il de renforcer un concurrent direct en championnat ? C'est tout de même peu probable...

