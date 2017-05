Rennes : C. Gourcuff défend Pinault « Par Youcef Touaitia - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neuvième de Ligue 1, Rennes a une fois de plus livré une saison indigeste. Malgré la présence à sa tête du très fortuné François Pinault, le club breton n'a pas vocation à faire des folies sur le marché des transferts selon son entraîneur, Christian Gourcuff. "Le Stade Rennais est jugé par rapport à la présence de François Pinault. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c’est que le propriétaire n’a pas vocation à mettre de l’argent dans un club. Il est une garantie et offre la chance d’avoir une stabilité identitaire. C’est-à-dire que le club ne sera pas vendu au premier Chinois qui débarque, a confié Gourcuff à Ouest-France. Si une saison, il y a un moment difficile, il peut aider. Ou si à un moment donné, il y a un joueur sur lequel on a la possibilité d’investir avec un retour sur investissement, peut-être. Mais dans l’esprit des gens, parce qu’il y a François Pinault, il faudrait qu’on soit cinquièmes..." Les supporters du Stade Rennais apprécieront l'ambition de leur coach. Les supporters du Stade Rennais apprécieront l'ambition de leur coach.

