Bordeaux : un défenseur bastiais ciblé

Cet été, Bordeaux s'apprête à modifier son effectif de façon significative. Alors que de nombreux éléments pourraient s'en aller, le club girondin prospecte pour renforcer sa défense.

Selon L'Equipe, le défenseur polyvalent Alexander Djiku (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) fait partie des principales cibles de la formation aquitaine. Relégué avec Bastia, le natif de Montpellier ne devrait pas s'éterniser en Corse et pourrait donc débarquer chez les Marine et Blanc pour tenter de se relancer.