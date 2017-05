Bayern : Coman justifie son choix de rester « Par Romain Rigaux - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins utilisé cette saison, et peu aidé par des pépins physiques, Kingsley Coman (20 ans, 19 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) a choisi de rester au Bayern Munich, qui a levé son option d'achat pour l'acheter définitivement à la Juventus Turin. Dans un entretien accordé à France Football, l'ailier français explique son choix. "Je suis très bien au Bayern. J’ai passé une première année magnifique, une deuxième un peu plus compliquée. Mais le club est toujours resté derrière moi. J’ai pu parler avec les dirigeants qui m’ont réconforté sur ma situation. Ils croient en moi, et moi, en eux. (...) Il y a un bon projet pour moi au Bayern. Le petit jeune, c’est fini ! On ne peut plus me considérer de cette façon. Je suis un joueur capable d’apporter tout de suite", a confié l'ancien Parisien. Son transfert a coûté 21 millions d'euros au Bayern Munich. Son transfert a coûté 21 millions d'euros au Bayern Munich.

