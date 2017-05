PSG : Aurier voit Rabiot capitaine

Un peu moins régulièrement titularisé en fin de saison, Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) reste un élément important du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, son coéquipier et latéral droit Serge Aurier (24 ans, 22 matchs en L1 cette saison) estime qu'il peut tenir un rôle essentiel dans le futur du club de la capitale, et qu'il en portera même le brassard de capitaine.

"Adrien c’est la famille. C’est plus qu’un ami. J’espère qu’il restera le plus longtemps à Paris. Je le vois bien futur capitaine de cette équipe car il mérite et qu’il vient de loin", a confié l'international ivoirien sur la chaîne Youtube Bros. Stories.

Si Rabito devrait être sollicité cet été, le PSG n'a pas l'intention de le céder.