Lyon : priorité à Gameiro ?

Sauf revirement de situation, ou interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid finalement non levée, Alexandre Lacazette (25 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) ne sera plus Lyonnais la saison prochaine. Et pour remplacer son buteur, l'OL aurait pour priorité un joueur des Colchoneros justement : Kevin Gameiro (30 ans, 31 matchs et 12 buts en Liga cette saison).

A en croire beIN Sports, l'arrivée de l'attaquant français chez les Gones pourrait être facilitée par le transfert attendu de Lacazette dans la capitale espagnole mais aussi par la volonté des Rojiblancos de mettre également la main sur Sandro (Malaga) et Vitolo (FC Séville) pour remplacer Fernando Torres et Antoine Griezmann, ce dernier étant attendu à Manchester United.