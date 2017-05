OM : Machach n'en veut pas à Passi « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un prêt décevant à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain Zinédine Machach (21 ans, 10 apparitions en L1 cette saison) va rentrer à Toulouse. Qualifié de "boudeur" par son entraîneur du début de saison, Franck Passi (voir ici), le Phocéen n’en veut pas au technicien. "Je sais que tout joueur qui est remplaçant est frustré et veut jouer. Je ne retiens donc pas cela de l'interview de Franck Passi. Je retiens surtout le bien qu'il a dit de moi, a assuré l’intéressé dans les colonnes de La Provence. Quand je ne joue pas, je suis énervé contre moi-même. Des fois, je boude. Mais j'ai beaucoup appris grâce à cela. À l'avenir, si je suis frustré, je le garderai pour moi et je ferai en sorte d'être encore meilleur sur le terrain. Je remercie Franck Passi de m'avoir donné la chance d'évoluer à l'OM et de m'avoir fait confiance pour entamer la saison." Aligné seulement six fois par Rudi Garcia, Machach a progressivement disparu de la circulation depuis le départ de Passi. Aligné seulement six fois par Rudi Garcia, Machach a progressivement disparu de la circulation depuis le départ de Passi.

