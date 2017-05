PSG : les trois priorités de l'été

Pour effacer une saison qui restera comme ratée même s'il remporte la Coupe de France samedi, le Paris Saint-Germain compte se renforcer à tous les étages cet été avec trois cibles prioritaires.

Parmi elles figure notamment Faouzi Ghoulam (26 ans, 28 matchs en Serie A cette saison). Le latéral gauche de Naples constitue aujourd'hui la première option pour remplacer Maxwell, en fin de contrat, et concurrencer Layvin Kurzawa la saison prochaine, dévoile L'Equipe ce mardi. Longtemps à l'étude, la piste Ricardo Rodriguez (24 ans, Wolfsburg) a pris du plomb dans l'aile.

Au milieu de terrain, Jean Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) plaît beaucoup à Unai Emery. Dans un rôle à la Thiago Motta, l'Ivoirien a fait un malheur à Nice cette saison. Mais le PSG doit faire face à la concurrence du FC Barcelone et d'autres clubs anglais. Enfin en attaque, on le sait, Paris tente de convaincre Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) de quitter Arsenal pour venir épauler Edinson Cavani au sein de son attaque. Là, c'est la concurrence du Bayern Munich que le PSG devra écarter. Pas simple non plus.