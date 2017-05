Bordeaux : Sabaly, le flou au PSG n'arrange rien « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par le Paris Saint-Germain, le latéral droit Youssouf Sabaly (24 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a bouclé une belle saison à Bordeaux. Sans surprise, les Girondins aimeraient donc conserver le champion du monde U20 2013. Sauf que le flou qui entoure l’organigramme du club de la capitale, où le directeur sportif Olivier Létang va s’en aller, ne facilite pas les discussions. "Est-ce qu'il y a une chance qu'il reste ? Il y en a toujours une, mais c'est un dossier compliqué, a concédé le président des Girondins, Stéphane Martin, dans les colonnes de L’Equipe. Au PSG, ce n'est pas facile en ce moment dans la mesure où le directeur sportif n'est plus là. On doit aborder tout ça dans les prochains jours, tranquillement. (…) On n'a pas encore parlé avec eux." "Il appartient à un autre club et on n'est pas les seuls à qui il a plu, vu qu'il a fait une très bonne saison. Ce sera un dossier qui sera travaillé, qui ne sera pas facile, mais sur lequel on va essayer d'être actifs et conclusifs", a promis le dirigeant, conscient que Sabaly a encore franchi un cap cette saison. "Il appartient à un autre club et on n'est pas les seuls à qui il a plu, vu qu'il a fait une très bonne saison. Ce sera un dossier qui sera travaillé, qui ne sera pas facile, mais sur lequel on va essayer d'être actifs et conclusifs", a promis le dirigeant, conscient que Sabaly a encore franchi un cap cette saison.

News lue par 6265 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+