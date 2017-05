Bordeaux : cet encombrant Ménez... « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l’été dernier, l’attaquant Jérémy Ménez (30 ans, 26 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a fait office de flop retentissant cette année à Bordeaux. Dans ce contexte, L’Equipe indique que les Girondins souhaitent se débarrasser de l’ancien Milanais, qui émarge à plus de 200.000 euros mensuels. Reste encore à trouver une porte de sortie au Tricolore. Interrogé sur son cas, le président aquitain, Stéphane Martin, a tenté de calmer le jeu. "Il n'y a pas un joueur qui a une cible rouge sur la tête et qu'on va sortir, bien sûr que non, a rétorqué le dirigeant auprès du quotidien sportif. Jérémy Ménez a encore deux ans de contrat. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il remette le pied à l'étrier après cette saison." Pas sûr pourtant que l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, peu satisfait de son implication à la perte du ballon, compte sur lui l’an prochain… Pas sûr pourtant que l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, peu satisfait de son implication à la perte du ballon, compte sur lui l’an prochain…

