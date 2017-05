EdF (U20) : Augustin revit en sélection

Très peu utilisé par Unai Emery au Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) profite du Mondial U20 pour s'exprimer. Dès la première rencontre de l'équipe de France, l'attaquant a ouvert son compteur avec un superbe coup-franc contre le Honduras (3-0) ce lundi. Un moment dont le buteur a longtemps rêvé.

"Je l'attendais depuis des mois cette compétition, a confié le Parisien. Je suis content d'y être et on va tout faire pour la remporter. L'objectif ? Oui, c'est de la gagner. En tant qu'attaquant, je veux toujours marquer plus de buts et je suis là pour finir meilleur buteur."

Avec 6 buts, "JKA" avait déjà terminé meilleur buteur de l'Euro U19 remporté par les Bleuets l'été dernier.