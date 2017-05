Real : Pepe attendra jusqu'au bout... « Par Eric Bethsy - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bientôt en fin de contrat au Real Madrid, Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne manque pas d’offres pour rebondir cet été. Le défenseur central a des admirateurs en Chine, à l’Inter Milan et au Paris Saint-Germain. Mais après le titre décroché en championnat dimanche, l’ancien joueur du FC Porto a annoncé qu’il envisageait toujours une prolongation. "Mon avenir ? Etant donné que nous avons une finale de la Ligue des Champions à jouer, ce serait un manque de respect d'en parler. Il y a des choses importantes pour le club. Je vais attendre jusqu'au dernier jour pour voir ce qui se passera, a confié l’international portugais, dans des propos relayés par As. Une partie de mon coeur sera toujours madrilène, je dois beaucoup à Madrid pour ce que le club m'a donné." Rappelons que Pepe souhaite prolonger pour deux saisons supplémentaires, tandis que le Real ne lui propose qu’une année de plus. Rappelons que Pepe souhaite prolonger pour deux saisons supplémentaires, tandis que le Real ne lui propose qu’une année de plus.

