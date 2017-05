OM : Thauvin plaît au Milan AC « Par Eric Bethsy - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté au possible départ de Gerard Deulofeu, le Milan AC est à la recherche d’un ailier. Il pourrait s’agir de Keita Baldé (Lazio Rome), même si la concurrence de la Juventus Turin complique la situation. Du coup, le club milanais aurait fait de Florian Thauvin (24 ans, 38 matchs et 15 buts en L1 cette saison) son plan B, affirme Sky Sport. Auteur d’un excellent exercice, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille n’est pas passé inaperçu. Mais compte tenu de son attachement à la cité phocéenne, et de la volonté de ses dirigeants de le prolonger, on voit mal comment l’ancien Bastiais pourrait bouger cet été. Mais compte tenu de son attachement à la cité phocéenne, et de la volonté de ses dirigeants de le prolonger, on voit mal comment l’ancien Bastiais pourrait bouger cet été.

