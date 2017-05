Montpellier : Der Zakarian va bien signer « Par Youcef Touaitia - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il ne manque plus que l’officialisation. Après avoir raté la montée dans la dernière ligne droite du championnat avec Reims, Michel Der Zakarian officiera bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine, du côté de Montpellier. Le président champenois Jean-Pierre Caillot a confirmé l’information que nous vous évoquions lundi dernier (voir ici). "Michel Der Zakarian ne sera plus l’entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. Il a souhaité rejoindre un autre club, a indiqué le dirigeant rémois sur le site officiel du club. Dans les heures qui viennent, j’aurai au téléphone Laurent Nicollin pour acter le fait qu’il rejoigne le club de Montpellier. L’officialisation devrait intervenir la semaine prochaine." Pour rappel, Der Zakarian a porté les couleurs du MHSC en tant que joueur (1988-1997) avant d'entraîner l'équipe C de Montpellier (1998-1999) puis l'équipe B (1999-2000 et 2001-2006). Pour rappel, Der Zakarian a porté les couleurs du MHSC en tant que joueur (1988-1997) avant d'entraîner l'équipe C de Montpellier (1998-1999) puis l'équipe B (1999-2000 et 2001-2006).

News lue par 4911 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+