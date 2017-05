Allemagne : Ballack s'attaque à Lahm « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il est couvert de louanges depuis quelques heures suite à la fin de sa carrière de footballeur, Philipp Lahm (33 ans, 26 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) a tout de même réussi à trouver un détracteur, et pas n'importe lequel. Toujours rancunier depuis l'arrêt de sa carrière internationale en 2011 et la perte de son brassard aux dépens du futur ex-latéral droit du Bayern Munich, Michael Ballack a sorti les griffes samedi pour cartonner son ancien partenaire. "J'ai appris à connaitre l'autre visage de Lahm. Je ne savais pas que le mec qui te prenait le brassard de capitaine temporairement ne devait pas le rendre ensuite, a pesté l'ancien milieu de terrain de l'équipe d'Allemagne au micro de Sport1. Il m'a attaqué frontalement. Je n'ai plus jamais remis les pieds en sélection après cet incident. Je ne pouvais rien faire contre ça. Et la manière dont ça s'était passé, ce n'était pas du tout correct." Visiblement, le finaliste de la Coupe du monde 2002 n'oublie rien ! Visiblement, le finaliste de la Coupe du monde 2002 n'oublie rien !

News lue par 4324 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+