OM : Garcia aurait "signé des deux mains"

Vainqueur face à Bastia (1-0) ce samedi à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a validé son billet pour le 3e tour de qualification de l'Europa League en terminant à la 5e place du classement. Une vraie satisfaction pour l'entraîneur phocéen Rudi Garcia.

"On peut savourer cette victoire, difficile à obtenir, quand une équipe joue sa survie sur un match ça ne peut pas être simple. (...) Je suis content pour le groupe, ils ont la récompense de leur dur travail depuis six mois. Le groupe méritait cette 5e place, il va falloir la convertir, pour l'instant on est juste qualifié pour les préliminaires de l'Europa League. Mais si on m'avait dit quand je suis arrivé que j'allais terminer 5e, j'aurais signé des deux mains", a assuré le coach de l'OM devant la presse.

Arrivé à la tête de cette équipe en octobre dernier, Garcia a réussi à atteindre un premier objectif avec cette qualification européenne.